Labaro Viola

Simeone, interesse viola altissimo. Il suo agente incontrerà sia Corvino che Petrachi del Torino...

Come riportato dal quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport, l'interesse sul figlio d'arte Giovanni Simeone rimane altissimo..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 luglio 2017 10:26
Simeone, interesse viola altissimo. Il suo agente incontrerà sia Corvino che Petrachi del Torino... -
Calciomercato
Simeone
Condividi

Come riportato dal quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport, l'interesse sul figlio d'arte Giovanni Simeone rimane altissimo. Il Torino non vuole partecipare a un'asta con la Fiorentina anche se intende comunque presentare un'offerta di 15 milioni di euro (tetto massimo per l'offerta). L'agente del calciatore incontrerà sia Corvino che Petrachi per discutere del proprio assistito, poi lo stesso giocatore deciderà il suo futuro.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok