Simeone: "Felice e motivato per questo momento personale! Questo è solo l’inizio!". Le parole del Cholo...
"Feliz y motivado por este momento personal ! Esto recién empieza 💪!! Vamos por más !!!" Ovvero: “Felice e motivato per questo momento personale! Questo è solo l’inizio!”. Così scrive su Instagram Gi...
A cura di Redazione Labaroviola
05 dicembre 2017 09:23
"Feliz y motivado por este momento personal ! Esto recién empieza 💪!! Vamos por más !!!" Ovvero: “Felice e motivato per questo momento personale! Questo è solo l’inizio!”. Così scrive su Instagram Giovanni Simeone, con immagine per celebrare le prime 50 partite in Serie A. Ecco la foto pubblicata sul suo profilo personale: