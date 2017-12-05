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Simeone: "Felice e motivato per questo momento personale! Questo è solo l’inizio!". Le parole del Cholo...

"Feliz y motivado por este momento personal ! Esto recién empieza 💪!! Vamos por más !!!" Ovvero: “Felice e motivato per questo momento personale! Questo è solo l’inizio!”. Così scrive su Instagram Gi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 dicembre 2017 09:23
Simeone: "Felice e motivato per questo momento personale! Questo è solo l’inizio!". Le parole del Cholo... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Simeone
Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Simeone
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"Feliz y motivado por este momento personal ! Esto recién empieza 💪!! Vamos por más !!!" Ovvero: “Felice e motivato per questo momento personale! Questo è solo l’inizio!”. Così scrive su Instagram Giovanni Simeone, con immagine per celebrare le prime 50 partite in Serie A. Ecco la foto pubblicata sul suo profilo personale:

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