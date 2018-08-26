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Simeone, babbo Cholo al Franchi per vedere la prima stagionale del figlio

Ospite d'eccezione questa sera al Franchi di Firenze. Si tratta infatti del Cholo Simeone, ex Lazio e Inter nonchè allenatore dell'Atletico.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 agosto 2018 19:32
Simeone, babbo Cholo al Franchi per vedere la prima stagionale del figlio - Diego Pablo Simeone incontra suo figlio Giovanni
Diego Pablo Simeone incontra suo figlio Giovanni
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Ospite d'eccezione questa sera al Franchi di Firenze. Si tratta infatti del Cholo Simeone, ex Lazio e Inter nonchè allenatore dell'Atletico. Come è possibile immagine, Simeone Sr è stato invitato dal figlio per vedere la prima partita stagionale al Franchi. Chissà se porterà bene per il giovane Giovanni la presenza in tribuna del padre..

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