Simeone, babbo Cholo al Franchi per vedere la prima stagionale del figlio

Ospite d'eccezione questa sera al Franchi di Firenze. Si tratta infatti del Cholo Simeone, ex Lazio e Inter nonchè allenatore dell'Atletico.

Ospite d'eccezione questa sera al Franchi di Firenze. Si tratta infatti del Cholo Simeone, ex Lazio e Inter nonchè allenatore dell'Atletico. Come è possibile immagine, Simeone Sr è stato invitato dal figlio per vedere la prima partita stagionale al Franchi. Chissà se porterà bene per il giovane Giovanni la presenza in tribuna del padre..