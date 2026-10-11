"Siete bravi..a perdere tempo". Scontro Spalletti-Pisacane dopo Cagliari-Juve

​La tensione post-gara costa cara a entrambi i tecnici: espulsi tra polemiche e accuse

Un brutto momento di tensione fra Spalletti e Pisacane al termine di Cagliari-Juventus. I due allenatori al triplice fischio di Marcenaro si sono avvicinati e, al contatto fisico, piuttosto che abbracciarsi e salutarsi cordialmente - come avviene in genere - si sono scontrati verbalmente. Il tecnico della Juventus, poi avvicinato da un collaboratore tecnico del Cagliari, ha continuato a distanza, a pochi metri dal direttore di gara che ha estratto il cartellino rosso prima a lui e poi al collega avversario.

"Ma cosa ho fatto io", ha detto Pisacane a Marcenaro in favore della telecamera di Dazn. Mentre Spalletti, accompagnato subito nel tunnel che porta agli spogliatoi, ha poi spiegato ai microfoni di Dazn: “Che è successo? Gli ho detto che son bravi, giocano bene e che sanno anche perdere tempo. E lui mi ha detto ‘che vuol dire che perdiamo tempo, quale tempo?’. Poi ci hanno portati via, ma tutto normale”. Più piccata la replica del tecnico del Cagliari: "Poteva finire tutto con un abbraccio, dispiace... Penso che già ieri Spalletti abbia dato la sensazione di essere preoccupato e questo ci rende giustizia - spiega l'allenatore del Cagliari -. Anche quello che si è visto a fine primo tempo (tensione tra Spalletti e Jerry Mina, ndr) non è piacevole. Se succede che alla sesta giornata la Juve è preoccupata che non può vincere a Cagliari, questo ci deve rendere orgogliosi". A questo punto, in attesa delle decisioni del giudice sportivo, è certo che il tecnico bianconero salterà la prossima sfida dell'Allianz Stadium contro la Lazio e che Pisacane non sarà in panchina nella prossima gara contro il Monza.

Lo riporta gazzetta.it