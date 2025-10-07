Siani: "La difesa della Fiorentina è da lato destro della classifica, l'ambiente è depresso come il Franchi semivuoto"

Profonda analisi del giornalista di Cronache di Spogliatoio sul momento nero della Fiorentina reduce da 3 punti in 6 giornate di campionato

Continua a far discutere la Fiorentina sul canale di Cronache di Spogliatoio dopo la polemica di qualche settimana fa di Riccardo Trevisani.

Durante la puntata di Fontana di Trevi, Fernando Siani ha analizzato il momento critico della squadra viola:

"La Fiorentina è una squadra che ha investito tanto ed è terzultima insieme al Verona e vive una situazione particolare. Ha un problema di comando, il proprietario Rocco Commisso ha a che fare con problemi più gravi rispetto a calcio. Il suo uomo forte in Italia è Daniele Pradè che ha in gestione tutto quello che ha a che fare il mondo viola ma manca un po' quello che era Joe Barone ovvero il trade union tra proprietà e società.

Le scelte fatte in estate in sede di mercato si stanno rivelando tutte sbagliate, una squadra che sembrava partire con un'idea ben precisa dal punto di vista tattico ha visto Pioli cambiare in ogni partita.

La Fiorentina ha fatto un investimento forte su Fagioli e gioca Nicolussi Caviglia, ha acquistato Piccoli che stiamo vedendo più di recente ma spesso gioca Dzeko. E' una squadra che ha acquistato calciatori da contesti competitivi diversi vedi Viti, Sohm, lo stesso Piccoli: la squadra sta facendo un po' di fatica a voltare pagina dallo shock lungo delle tre finali perse con Italiano. E' un ambiente depresso come il Franchi che una volta rendeva giocare a Firenze molto complicato e lo stadio mezzo vuoto ingrigisce giocare contro la Fiorentina.

Sugli obbiettivi di classifica:

"Si parla di Pioli in discussione che è legato ad un progetto a lungo termine; non rinunci a Pioli dopo 6 giornate ma è chiaro che c'è confusione. Pioli ha avallato scelte di mercato che non si stanno rivelando decisive e lo stesso Pioli ha parlato di Champions League. Ci sono almeno 6 squadre migliori della Fiorentina, quindi bene che va la squadra può arrivare 7^ forse è questo il problema: è stato ipervalutato il materiale a disposizione della Fiorentina."

Sul valore della rosa:

"Molti giocatori hanno iperperformato vedi Ranieri, forse anche Kean. La Fiorentina è molto debole in difesa, l'assetto difensivo è da lato destro della classifica come uomini e modo di giocare.

Mi risulta difficile pensare che la Fiorentina possa andare oltre il 7^ posto che comunque non verrebbe accolto positivamente dalla piazza"