di Lorenzo Bigiotti

Secondo quanto raccolto da ambienti vicini al comitato regionale toscano, si va verso la chiusura di tutti gli impianti dove si svolgono attività di scuola calcio e settore giovanile in Toscana fino almeno al 15 marzo. Già alcune società importanti come Galluzzo, Sestese. Belmonte e Margine Coperta hanno annunciato la chiusura del proprio centro sportivo, fatta eccezione per la prima squadra e gli juniores.

Inoltre, la federazione ha annunciato che rimarrà fermo il campionato di serie D, mentre proseguiranno i tornei che vanno dall’eccellenza sino alla terza categoria, senza però la possibilità di accesso al pubblico