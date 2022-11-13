Non ce la fa Bonaventura: il costato fa sempre male. Al suo posto giocherà Barak

Si ferma Giacomo Bonaventura. Brutte notizie per Italiano a pochi minuti dal fischio d'inizio di Milan-Fiorentina. Il centrocampista italiano ha accusato qualche problema fisico durante il riscaldamen...

Si ferma Giacomo Bonaventura. Brutte notizie per Italiano a pochi minuti dal fischio d'inizio di Milan-Fiorentina. Il centrocampista italiano ha accusato qualche problema fisico durante il riscaldamento e non sarà della partita. Al suo posto giocherà Antonin Barak.