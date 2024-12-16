Si è fatto male Buongiorno, fuori almeno 1 mese. Il centrale del Napoli salta la trasferta di Firenze

Non solo Kvaratskhelia. Il Napoli di Antonio Conte perde un altro top player. Una notizia bruttissima perché l'infortunio di Alessandro Buongiorno rischia di pesare non poco per il tecnico azzurro che...

Non solo Kvaratskhelia. Il Napoli di Antonio Conte perde un altro top player. Una notizia bruttissima perché l'infortunio di Alessandro Buongiorno rischia di pesare non poco per il tecnico azzurro che dovrà fare a meno di uno dei propri top player in difesa.

A comunicare la notizia ci ha pensato lo stesso club partenopeo che ha diramato un bollettino medico ufficiale sui propri canali:

"Alessandro Buongiorno si è infortunato oggi in allenamento. Il difensore azzurro, in seguito a una caduta, si è procurato, come hanno evidenziato gli esami sostenuti presso il Pineta Grande Hospital, una frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari. Buongiorno da domani inizierà la riabilitazione".

Il Napoli non ha comunicato i tempi di recupero di Alessandro Buongiorno, ma appare chiaro che il suo 2024 sia già concluso. Il difensore degli azzurri inizierà un processo di riabilitazione già nella giornata di domani che lo terrà impegnato per un po' di settimane. Con ogni probabilità, infatti, Buongiorno potrà tornare a disposizione di Conte fra 1 mese e quindi salterà sicuramente la sfida contro la Fiorentina che si giocherà fra 1 mese.

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