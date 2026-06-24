Si complica la pista Alajbegovic; il talento bosniaco si sblocca la Mondiale con un golazo al Qatar

L'interesse dell'Atalanta e il primo gol al Mondiale che farà lievitare i costi e complica i piani della Fiorentina

Quale modo migliore di sfruttare la vetrina che solo una Coppa del Mondo sa dare? Kerim-Sam Alajbegovic nel giorno in cui si è parlato di un contatto concreto fra l'Atalanta e suo padre - e dopo numerose voci legate ad altre big di Serie A, dalla Roma al Napoli, fino alla Fiorentina e l'Inter - decide di farlo con un super gol contro il Qatar.

Doppio dribbling ai 25 metri, poi botta che spacca la porta prima di arrivare al limite dell'area: palla all'angolino basso e niente da fare per il portiere avversario Mahmoud Abunada. A volte il Mondiale cambia una carriera o una trattativa e beh, sicuramente questa super giocata farà puntare ancora di più i riflettori su un ragazzo del quale si parla già molto come riportato da TMW.