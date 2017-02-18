Si avvicina il rinnovo di Bernardeschi: possibile clausola da 70 milioni. Tutti i dettagli dell'accordo...

Secondo La Gazzetta dello Sport il rinnovo del numero 10 sarebbe ormai vicino

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione per quanto riguarda un tema particolarmente caldo in casa Fiorentina, ossia il rinnovo di Federico Bernardeschi.

Il numero 10 ha infatti un accordo che lo lega alla società fino a giugno 2019; tuttavia, anche alla luce delle recenti prestazioni del talentuoso fantasista di Carrara, sia i fratelli Della Valle che Pantaleo Corvino hanno manifestato la chiara volontà di trattenerlo a Firenze.

A tal fine si valuta appunto l'ipotesi dell'inserimento di una clausola rescissoria nel nuovo accordo che legherà Bernardeschi alla Fiorentina: ed al momento si parla di una cifra che si aggira attorno ai 70 milioni di euro. Clasuola che, come messo in evidenza dal quotidiano, sembra essere particolarmente cara all'entourage del giocatore più che alla proprietà.

Inoltre, per quanto riguarda i dettagli dell'accordo, il giocatore andrebbe a guadagnare circa 2 milioni di euro a stagione, quasi il doppio della cifra che percepisce attualmente.