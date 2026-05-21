Si allontana la suggestione Iraola: il tecnico spagnolo del Bournemouth è entrato nel mirino del Liverpool

Rumors dall'Inghilterra avvicinano Andoni Iraola alla guida del Liverpool che potrebbe decidere l'esonero di Arne Slot nelle prossime ore

Nonostante le recenti dichiarazioni di fiducia di Arne Slot sul proprio futuro, la sua permanenza sulla panchina del Liverpool FC resta tutt’altro che certa.

Nei giorni scorsi il tecnico olandese aveva ribadito di sentirsi pienamente coinvolto nei programmi del club: “Ho tutte le ragioni per credere che sarò l’allenatore del Liverpool anche la prossima stagione. Ho un contratto e stiamo già pianificando operazioni di mercato, con contatti avviati con club e giocatori”. Parole che lasciavano intendere continuità, ma che non sembrano aver dissipato i dubbi della dirigenza dopo una stagione giudicata deludente.

La società inglese starebbe infatti riflettendo seriamente sull’ipotesi di un cambio in panchina e avrebbe già iniziato a valutare alcuni possibili sostituti. Tra questi non figura più Xabi Alonso, ormai vicino al Chelsea FC.

Secondo quanto riportato da Footmercato, il direttore sportivo Richard Hughes starebbe seguendo con attenzione il profilo di Andoni Iraola. Il tecnico basco, protagonista di un’ottima stagione in Premier League alla guida del AFC Bournemouth, sarebbe pronto a lasciare il club a fine stagione dopo aver rifiutato le proposte di rinnovo.

Su Iraola ci sarebbe anche l’interesse del Crystal Palace FC, che avrebbe già avviato alcuni contatti esplorativi e resta un oggetto del desiderio del ds della Fiorentina, Fabio Paratici. Tuttavia, l’eventuale inserimento del Liverpool potrebbe modificare gli equilibri della trattativa. Inoltre, il profilo dell’allenatore spagnolo sembra raccogliere consensi anche tra i tifosi Reds, molti dei quali sui social spingono apertamente per un cambio di guida tecnica.