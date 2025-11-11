Shpendi: “Fiorentina? Non so se ci sia stato davvero un interesse, ma sono voci che fanno piacere”

Cristian Shpendi, attaccante albanese classe 2003 in forza al Cesena, è stato spesso accostato alla Fiorentina negli ultimi mesi.

Durante il Gran Galà del Calcio di Arezzo, dove è stato premiato come uno dei migliori undici della scorsa stagione di Serie B, il giocatore ha parlato dei suoi obiettivi e delle voci di mercato che lo riguardano:

“La scorsa stagione è stata positiva: venivamo dalla Serie C e siamo riusciti a confermarci in B. Anche quest’anno siamo partiti bene. Il nostro primo obiettivo resta la salvezza, poi cercheremo di ottenere il massimo possibile. Personalmente voglio aiutare il Cesena e segnare più gol che posso.

Fiorentina? Non so se ci sia stato qualcosa di concreto, non ne ho parlato con il mio agente, ma sono voci che fanno piacere. Non so se ci sia stato davvero un interesse.”