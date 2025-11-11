11 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 11:30

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Shpendi: “Fiorentina? Non so se ci sia stato davvero un interesse, ma sono voci che fanno piacere”

News

Shpendi: “Fiorentina? Non so se ci sia stato davvero un interesse, ma sono voci che fanno piacere”

Redazione

11 Novembre · 10:17

Aggiornamento: 11 Novembre 2025 · 10:17

TAG:

Cristian Shpendi

Condividi:

di

Cristian Shpendi, attaccante albanese classe 2003 in forza al Cesena, è stato spesso accostato alla Fiorentina negli ultimi mesi.
Durante il Gran Galà del Calcio di Arezzo, dove è stato premiato come uno dei migliori undici della scorsa stagione di Serie B, il giocatore ha parlato dei suoi obiettivi e delle voci di mercato che lo riguardano:

“La scorsa stagione è stata positiva: venivamo dalla Serie C e siamo riusciti a confermarci in B. Anche quest’anno siamo partiti bene. Il nostro primo obiettivo resta la salvezza, poi cercheremo di ottenere il massimo possibile. Personalmente voglio aiutare il Cesena e segnare più gol che posso.

Fiorentina? Non so se ci sia stato qualcosa di concreto, non ne ho parlato con il mio agente, ma sono voci che fanno piacere. Non so se ci sia stato davvero un interesse.”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio