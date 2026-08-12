Sfuma un obiettivo, è fatta per Ruggeri all'Aston Villa. Gli inglesi lo pagano 28 milioni di euro più bonus

Il terzino dell’Atlético Madrid era stato seguito da Paratici per la fascia sinistra, ma ora è a un passo dalla Premier League.

Matteo Ruggeri è a un passo dall’Aston Villa. L’Atlético Madrid ha trovato l’accordo con il club inglese per la cessione del terzino italiano sulla base di circa 28 milioni di euro più bonus.

Ruggeri era stato seguito con interesse dalla Fiorentina di Paratici, che lo aveva individuato come possibile rinforzo per la fascia sinistra. La pista viola, però, non è mai decollata e ora è definitivamente sfumata: il classe 2003 è pronto a trasferirsi in Premier League.