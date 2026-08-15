Sfuma Udogie per la Fiorentina? Il Corriere dello Sport: "Accordo tra la Roma e il giocatore"

Secondo il Corriere dello Sport, il Tottenham valuta il terzino 25 milioni

La Roma accelera per Destiny Udogie. Il terzino classe 2002 è uno dei profili individuati da Gian Piero Gasperini per rinforzare la fascia e, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, avrebbe già dato il proprio ok al trasferimento nella Capitale.

Il Tottenham valuta il giocatore circa 25 milioni di euro, ma sulla formula dell'operazione ci sarebbero margini di trattativa. L'ipotesi attualmente più concreta è quella di un prestito con obbligo di riscatto, con condizioni ancora da definire.

A spingere verso la Roma ci sarebbe anche la volontà dello stesso Udogie, che vorrebbe fare ritorno in Italia. Il classe 2002 avrebbe infatti comunicato ai propri agenti e a Roberto De Zerbi di essere disposto a lasciare Londra soltanto per una destinazione ritenuta pienamente convincente.

Quello di Udogie, inoltre, è un nome che nelle scorse settimane è circolato anche in ottica Fiorentina, nell'ambito della ricerca viola di profili per rinforzare la rosa a disposizione di Fabio Grosso. La pista Roma, però, sembra ora aver preso decisamente quota.