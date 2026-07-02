Sfuma Ruggeri per la Fiorentina? Gazzetta: “C’è la Juventus sul terzino”

Ruggeri interessa ai bianconeri in caso di partenza di Cambiaso

La Juventus e l'Atletico Madrid stanno ancora lavorando per trovare la quadra sul cartellino di Nico Gonzalez. Ruggeri, il terzino, infatti, interessa in caso di partenza di Andrea Cambiaso, che potrebbe lasciare Torino per rimanere in Italia. La trattativa è ben lontana dalla chiusura, ma è una pista da tenere in considerazione in un possibile valzer sulla fascia sinistra. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.