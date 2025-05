Non sarà Maurizio Sarri il nuovo allenatore della Fiorentina. Per la verità non c’è stata mai nessun contatto e trattativa tra il club viola e il tecnico toscano ma Sarri rappresentava il sogno dei tifosi viola che volevano un cambio di rotta dopo le dimissioni con Palladino. Sarri ha trovato l’accordo con la Lazio dopo giorni di trattative.