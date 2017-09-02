Settembre viola: date e orari di tutti gli impegni della Fiorentina
Dopo la trasferta di Verona la Fiorentina affronterà, nell'ordine, Bologna, Juventus e Atalanta
A cura di Gianmarco Biagioni
02 settembre 2017 17:56
La Fiorentina, dopo la sosta dovuto agli impegni delle nazionali, tornerà in campo domenica 10 settembre allo stadio "Bentegodi", dove farà visita all'Hellas Verona. Il mese di settembre, da lì in poi, vedrà i viola scendere in campo altre tre volte... Di seguito elenchiamo le date e gli orari degli impegni dei ragazzi di Stefano Pioli.
Serie A (3ª) – Dom 10/09/2017 ore 15.00: HELLAS VERONA-FIORENTINA
Serie A (4ª) – Sab 16/09/2017 ore 18.00: FIORENTINA-BOLOGNA
Serie A (5ª) – Mer 20/09/2017 ore 20.45: JUVENTUS-FIORENTINA
Serie A (6ª) – Dom 24/09/2017 ore 20.45: FIORENTINA-ATALANTA
Gianmarco Biagioni