Serie A stile NBA con il Salary Cap? Un’idea troppo futuristica per riequilibrare il campionato...

E pensare che in America il “Salary Cap” più facilmente definibile come: “tetto salariale” esiste negli States dal lontano 1984. In soldoni il meccanismo è semplice: Il Salary Cap è la cifra massima c...

A cura di Gabriele Caldieron 18 marzo 2018 11:04

Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Curva Fiesole

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