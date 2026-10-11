Serie A, cade il tabù dello 0-0 dopo 53 partite: Como-Roma interrompe la striscia
Si interrompe la striscia di partite senza pareggi a reti inviolate in Serie A
A cura di Redazione Labaroviola
11 ottobre 2026 14:54
In questo inizio di Serie A si segna di più e si attacca con maggiore frequenza, come confermavano i dati delle prime cinque giornate, nelle quali non si era registrato nemmeno uno 0-0.
Nella sesta giornata, però, la striscia si è interrotta con il pareggio a reti inviolate tra Como e Roma. Una partita bella e giocata ad alta intensità, ma senza gol, condizionata anche dall’espulsione di Malen a inizio primo tempo, che ha costretto la Roma a difendersi e a lottare per portare a casa il pareggio.