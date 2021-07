Serie A 2021/22 si parte il 22 agosto, l’ultima giornata il 22 maggio. 5 turni infrasettimanali, 6 soste

Sono state ratificate dal Consiglio Federale le date del prossimo campionato di A, già stabilite dal Consiglio di Lega il 5 maggio. Il calendario verrà presentato il 14 luglio e per la prima volta anche il nostro torneo, come Francia, Spagna e in parte Inghilterra, seguirà il calendario asimmetrico: girone di ritorno completamente diverso dall’andata. La partenza del campionato il 22 agosto, l’ultima il 22 maggio. 5 turni infrasettimanali, 6 soste. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, LA GAZZETTA, IN ATTESA DEL MERCATO L’UNICO VOLTO NUOVO É GONZALEZ. PULGAR REGISTA E LIROLA A DESTRA