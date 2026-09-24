Serena: "Richiamare Vanoli una scelta ponderata e intelligente. Paratici ha avuto coraggio"

Il commento dell'ex difensore sul ritorno di Vanoli

L'ex Viola, Michele Serena, è intervenuto a Italia 7: "Non mi sarei aspettato il flop di Grosso e il ritorno di Vanoli, ma credo sia sintomo di grande spessore da parte del direttore sportivo: 9 su 10 non l'avrebbero fatto. Ha avuto coraggio e per adesso mi sembra che la decisione presa stia ripagando sia lui che la Fiorentina".

"Scelta ponderata e intelligente quella di richiamare Vanoli. Il DS viola non ha avuto paura di fare brutta figura ed è intervenuto con risolutezza. Poco feeling tra Grosso e lo spogliatoio? Può capitare… i giocatori hanno preso coscienza del fatto che qualcosa non stesse funzionando”.

"Serve equilibrio, ha ragione Vanoli, per il momento capisco che non voglia forzare la mano con Fagioli e Oulai. Vedrete che col tempo riuscirà a lavorare sui movimenti e le varie situazioni per adottare anche questa soluzione. Atta mi intriga molto perché capace di abbinare quantità e qualità".

"Dragusin? Non tutte le colpe possono e devono essere addossate alla retroguardia per via delle diverse reti subite in questo avvio di campionato. Spesso è mancato equilibrio tra i reparti e ne ha risentito la retroguardia. Dragusin era ed è un ottimo profilo, farà bene".

