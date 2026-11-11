Serena: "La Fiorentina poteva prendersi la vittoria contro una Juventus modesta. A Dragusin manca leadership"

Le parole dell'ex difensore della Fiorentina, Michele Serena sul post Fiorentina-Juventus che ha lasciato l'amaro in bocca ai tifosi viola

Ospite della puntata serale di "Casa Viola" in onda su Rtv38, Michele Serena ha commentato in collegamento video i temi di attualità di casa Fiorentina.

Ecco le parole dell'ex difensore della Fiorentina:



Sulla partita contro la Juventus:

"Solitamente pareggiare la partita con la Juventus non sarebbe una brutta cosa ma penso che la Fiorentina potesse portare a casa il punteggio pieno. C'è stata qualche distrazione di troppo ed è uscito questo pareggio. In questo momento la Juve è vulnerabile con tanti assenti e tanti infortunati. Con le qualità della Fiorentina si poteva portare a casa un punteggio pieno ma tutto sommato va bene anche un punto contro una Juventus mediocre in questo momento"

Sul ritorno di Vanoli in panchina:

"Paratici ha dimostrato carattere e personalità, non so quanti al suo posto avrebbero fatto questa mossa di riprendere Vanoli dopo due mesi dalla mancata conferma. Mi aspettavo una continuità diversa di risultati e per questo la Fiorentina è ancora nelle sabbie mobili della classifica. Ero tra quelli che si aspettavano qualcosa di diverso dopo l'esperienza della passata stagione. Le responsabilità sono al 60% della squadra, 20% dello staff tecnico e 20% della società. Mi aspetterei un rendimento diverso dei ragazzi che scendono in campo"

Su cosa manca alla Fiorentina:

"Io faccio l'allenatore di professione. Bisogna dare continuità alle prestazioni, non è sufficiente fare 2-3 partite buone e poi tornare in letargo. Manca questo, bisogna inanellare una serie di partite ad alto livello per rendere al massimo altrimenti si è dei giocatori mediocri. Manca questo"

Sulla coppia difensiva migliore:

"Troppi gol subiti, bisogna che Vanoli ci metta una pezza. Pongracic e Ranieri sarebbe la coppia dell'anno scorso. Prendere cosi tanti gol non è colpa solo dei difensori che scendono in campo. Serve equilibrio in tutta la squadra. Le ultime scelte con Brescianini e Ndour e Fagioli play non dispiacevano e davano un po' di fisicità che era mancata nelle ultime gare. Non punterei il dito sui singoli ma sull'equilibrio."

Su Dragusin:

"Quando hanno preso Dragusin ero felice perchè lo reputo un ottimo calciatore. Sta mancando questo piglio di leadership della difesa che mi sarei aspettato da lui ma in questo scorcio di campionato non sta mettendo in pratica"

Su De Gea:

"In questa prima parte di stagione ha commesso degli errori. Per il passato che ha non credo vada messo in discussione. Non credo che sia un problema De Gea per la Fiorentina, il valore del portiere lo riconosco tuttora"