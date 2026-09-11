Serena: “A Firenze ho vissuto anni fantastici. Non mi aspettavo la Fiorentina ultima, serve vincere”

Le parole del doppio ex in vista di Venezia Fiorentina

L'ex difensore Viola, Michele Serena, ha parlato a La Nuova Venezia della sfida di questa sera tra Venezia e Fiorentina: "Non mi sarei mai aspettato di ritrovare, dopo sole tre giornate, Venezia e Fiorentina condivise all’ultimo posto della classifica con zero punti”.

"Siamo soltanto all’inizio della stagione, ma rimanere ancora bloccati sul fondo diventa rischioso e pesante a livello psicologico. Non basta più un semplice pareggio: serve muovere la graduatoria con una vittoria per restituire lo slancio emotivo necessario".

Sugli anni a Firenze: "Anni fantastici, lì è nato il mio primo figlio. Spiace notare tanta scontentezza nell’ambiente nell’ultimo periodo, serve equilibrio".