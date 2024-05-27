Serbia, i convocati per Euro2024: c'è Milenkovic. Presente anche Jovic, out Terzic
La Nazionale serba ha diramato la lista dei convocati del ct Dragan Stojkovic in vista di Euro24. Tra i nomi non manca il difensore viola Nikola Milenkovic che si conferma una della certezze nello sca...
La Nazionale serba ha diramato la lista dei convocati del ct Dragan Stojkovic in vista di Euro24. Tra i nomi non manca il difensore viola Nikola Milenkovic che si conferma una della certezze nello scacchiere difensivo della nazionale. Oltre a lui figurano due ex attaccanti viola: Jovic e Vlahovic. Assente, invece, Terzic. Di seguito l'elenco completo.
Portieri: V. Milinkovic-Savic , Rajkovic, Petrovic, Jovanovic.
Difensori: Pavlovic, Milenkovic, Veljkovic, Babic, Spanic, Erakovic, Stojic, Simic.
Centrocampisti: Lukic, Gudelj, Maksimovic, Ilic, Zdjelar, Mijailovic, S. Milinkovic-Savic, Tadic, Bazdar, Cirkovic, Samardzic, Birmancevic, Kostic, Mladenovic, Gluscevic, Zivkovic, Gacinovic, Radonjic.
Attaccanti: Mitrovic, Vlahovic, Jovic, Ratkov, Ivanovic.
ITALIANO SPIEGA: “QUARTA FA 10 GOL PERCHÈ ABBIAMO CAMBIATO LA SUA POSIZIONE PER ATTACCARE MEGLIO”
https://www.labaroviola.com/italiano-spiega-quarta-fa-10-gol-perche-abbiamo-cambiato-la-sua-posizione-per-attaccare-meglio/254976/