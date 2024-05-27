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Serbia, i convocati per Euro2024: c'è Milenkovic. Presente anche Jovic, out Terzic

La Nazionale serba ha diramato la lista dei convocati del ct Dragan Stojkovic in vista di Euro24. Tra i nomi non manca il difensore viola Nikola Milenkovic che si conferma una della certezze nello sca...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 maggio 2024 14:00
Serbia, i convocati per Euro2024: c'è Milenkovic. Presente anche Jovic, out Terzic -
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La Nazionale serba ha diramato la lista dei convocati del ct Dragan Stojkovic in vista di Euro24. Tra i nomi non manca il difensore viola Nikola Milenkovic che si conferma una della certezze nello scacchiere difensivo della nazionale. Oltre a lui figurano due ex attaccanti viola: Jovic e Vlahovic. Assente, invece, Terzic. Di seguito l'elenco completo.

Portieri: V. Milinkovic-Savic , Rajkovic, Petrovic, Jovanovic.

Difensori: Pavlovic, Milenkovic, Veljkovic, Babic, Spanic, Erakovic, Stojic, Simic.

Centrocampisti: Lukic, Gudelj, Maksimovic, Ilic, Zdjelar, Mijailovic, S. Milinkovic-Savic, Tadic, Bazdar, Cirkovic, Samardzic, Birmancevic, Kostic, Mladenovic, Gluscevic, Zivkovic, Gacinovic, Radonjic.

Attaccanti: Mitrovic, Vlahovic, Jovic, Ratkov, Ivanovic.

ITALIANO SPIEGA: “QUARTA FA 10 GOL PERCHÈ ABBIAMO CAMBIATO LA SUA POSIZIONE PER ATTACCARE MEGLIO”

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