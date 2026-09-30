Serataccia per Njie, la sua Svezia U21 si schianta contro la Polonia: finisce 3-0 a Katowice

L'esterno viola scende in campo da titolare, ma finisce 3-0 contro una Polonia schiacciasassi

Serata complicata per Alieu Njie con la Svezia Under-21. L'esterno della Fiorentina è partito dal primo minuto nella sfida di qualificazione agli Europei contro la Polonia, disputata a Katowice, ma gli scandinavi sono stati battuti con un netto 3-0.



A indirizzare la partita è stata la doppietta di Mazurek, a segno al 40' e al 58', prima del definitivo tris firmato da Bak al 91'. Un risultato che non cambia il destino della Svezia, già fuori dalla corsa ai primi due posti del gruppo E, occupati da Polonia e Italia.



Njie è sceso in campo dal 1' da esterno sinistro nel 4-3-3 scelto dal ct Daniel Backstrom, rimanendo in campo per 72 minuti prima di lasciare il posto a Oppong. Il prossimo appuntamento è infatti fissato per lunedì, quando la Svezia affronterà a Falkenberg la Macedonia del Nord. Dopodiché, il classe 2005 farà ritorno a Firenze e sarà a disposizione di mister Vanoli.