Sentite Stoichkov: “Le prime 6 in campionato sono tutte in lotta per lo scudetto”. C’è anche la Fiorentina

Stoichkov ha parlato a Tuttosport, queste le sue parole

Così potrà seguire meglio la Liga e i grandi campionati del Vecchio Continente: cosa ne pensa della Serie A?

“Quest’anno è molto più equilibrata dell’anno scorso dove il Napoli era schizzato via in fretta facendo il vuoto dietro di sé. Io ritengo che, al momento, dal sesto posto in su tutte possono ancora dire la loro in chiave scudetto”.

Inter e Juve però stanno scappando via: lo svantaggio del Milan, quarto, dai nerazzurri è già di 8 punti.

“Potrà essere decisivo lo scontro diretto di domenica prossima a Torino fra le prime due della classe, il derby d’Italia come lo chiamate voi”.

Il suo pronostico?

“Dico 2-2. La Juventus quest’anno ha una difesa ermetica e in casa gioca più all’offensiva. Allegri ha sistemato le cose dopo due stagioni molto dure. Credo che i bianconeri attaccheranno e i nerazzurri saranno pronti a colpire in contropiede. Lautaro Martínez è scatenato… “.