Sentite Rivera: “Pirlo non è adatto a fare il ct, mi sono proposto io. Ho uno staff di livello e sono in grado”

Gianni Rivera si è proposto come commissario tecnico della Nazionale

Gianni Rivera, bandiera del Milan e della Nazionale, si è espresso attraverso le colonne di Repubblica riguardo al caso Pirlo: “Non è la persona giusta. Per quanto riguarda i suoi rapporti con la Russia, bisogna essere molto severi. Di questi tempi, un simile legame esporrebbe l’intero movimento del calcio italiano a un rischio di reputazione. Non può essere la persona giusta per guidare la Nazionale, e mi meraviglio che qualcuno abbia pensato che potesse esserlo. Penso e spero che Maldini non fosse al corrente di questo suo legame con la società di scommesse di Mosca. Mi sono proposto per fare il ct, e non è uno scherzo. Ho uno staff di alto livello, sarei perfettamente in grado.” Lo riporta Pedullà sul suo sito