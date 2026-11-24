L'analisi Sentite Poesio, durissimo: "Sconfitta umiliante, squadra inesistente. Ormai è persa anche la speranza"

Ma le lezioni da queste parti non servono. Non con i giocatori, non con questi dirigenti (che forse qualche domanda sul proprio operato dovrebbero farsela)

Molto più di una sconfitta pesantissima. Una batosta clamorosa, a tratti umiliante, specchio lucidissimo di una squadra che continua a non esistere. Tante parole avevano accompagnato la sosta per le nazionali, tante promesse e rassicurazioni che la svolta fosse vicina, che la strada giusta fosse stata imboccata. Perché questa Fiorentina che vive tra le mura del Viola Park è così, le basta un pareggio contro la Juventus per sentirsi fuori dai guai. Per creare eroi, raccontarsi per quello che ancora (o chissà quando) non si è. Per perdere quel minimo di umiltà che un club che da oltre un anno naviga a un passo dalla zona retrocessione dovrebbe quantomeno aver imparato. Ma le lezioni da queste parti non servono. Non con i giocatori, non con questi dirigenti (che forse qualche domanda sul proprio operato dovrebbero farsela), non con quella parte della piazza che da anni ormai segue il percorso discendente della Fiorentina targata Commisso porgendo sempre l’altra guancia, nell’eterna attesa del sol dell’avvenire che finisce regolarmente per trasformarsi in una notte sempre più fonda. Quella in cui adesso si trova la Fiorentina senza nemmeno qualche luce qua e là per cercare di individuare la strada.

Le hanno spente tutte Vanoli e i suoi giocatori con la partita di Monza, dove i viola non hanno solo raccolto la settima sconfitta in 12 partite, ma hanno perso anche quei pochi motivi di speranza che si erano affacciati prima della sosta. Ne bastano quattro per spiegare la pericolosa involuzione: 1) la prova opaca di Gonçalves sostituito dopo appena un tempo; 2) l’insufficiente caracollare di Mastantuono (anche lui cambiato a metà ripresa); 3) il passo del gambero di Pellegrino servito poco e malissimo; 4) la pessima prova di Oulai, incappato nella peggior partita della stagione. Il tutto senza che Vanoli riuscisse a trovare gli accorgimenti giusti, a modificare l’inerzia di una partita che dopo venti minuti iniziali è totalmente sfuggita di mano ai viola. La scelta poi di tenere in panchina per novanta minuti Fagioli, quel giocatore che fino a prima della gara contro la Juventus era stato considerato il cardine insostituibile su cui costruire il centrocampo, è forse la chiosa finale di ciò che oggi è la Fiorentina: il regno della confusione e delle aspettative tradite. Non resta dunque che tornare a guardare la classifica con quel misto di rabbia e timore che accompagna l’ambiente viola da oltre un anno. Un punto sulla zona rossa, scavalcati anche da un meritevole Monza. All’orizzonte c’è l’Udinese, una sfida tra derelitti. E Vanoli non può certo dormire sonni tranquilli.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere fiorentino