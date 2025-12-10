Sentite Nicoletti: ”Renzi potrebbe comprare la Fiorentina grazie ai suoi contatti in Qatar”

Intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, l’intermediario ed ex dirigente Costantino Nicoletti ha avanzato un’ipotesi destinata a far discutere riguardo al futuro della Fiorentina. Secondo Nicoletti, infatti, ci sarebbe un solo nome in pole position per un eventuale passaggio di proprietà del club: Matteo Renzi.

“Può piacere o no, ha dichiarato, ma dopo sette anni di quella che definisco “era Cosmos” servirebbe un cambiamento. E quel cambiamento, oggi, per me è Matteo Renzi. Ha rapporti con l’ambiente viola, ha peso politico su Bagno a Ripoli, e vorrebbe intervenire sul progetto del Viola Park, trasformandone una parte in hotel, campi da tennis e altre strutture. Il suo sogno sarebbe diventare presidente della Fiorentina. Non ha la forza economica per comprarla da solo, ma possono aiutarlo i suoi contatti in Qatar. A quel punto potrebbe arrivare a soddisfare la richiesta di Rocco Commisso, che per vendere chiede 480-500 milioni, e metterebbe anche i 50-60 milioni mancanti per ultimare i lavori del Franchi. Così facendo metterebbe una medaglia a cui ambisce. Chi investe una cifra del genere in una squadra che rischia la Serie B non viene qui per fare i balocchi.

A oggi, ripeto: a oggi, questa è una soluzione più che possibile. Non andiamo però ad accoglierlo al Franchi in 20mila, non rifacciamo gli stessi errori. Giudichiamolo per le sue capacità manageriali.”