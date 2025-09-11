Sentite Nainggolan: “Kean è sopravvalutato. McTominay? Può andar bene per il Fantacalcio”

L’ex centrocampista della Serie A, Radja Nainggolan, ha espresso la sua opinione riguardo Moise Kean e McTominay.

Durante una diretta con Fanta Lab, l’ex centrocampista di Roma e Inter, Radja Nainggolan, non ha risparmiato critiche ad alcuni protagonisti della Serie A, tra cui Moise Kean. Queste le sue dichiarazioni:

"McTominay? Al Manchester United non giocava perché non era all’altezza. Non è un palleggiatore, né particolarmente dotato tecnicamente. Nel Fantacalcio può andar bene perché segna, ma se è per questo, una stagione ho fatto 11 gol anch’io... e mi sa che lui non c’è ancora arrivato. Paragonarlo a me? Con tutto il rispetto, ma proprio no. Al mio prime ero tutt’altra cosa. Per quanto riguarda Kean per me è sopravvalutato. Hojlund? Non mi entusiasma. Corre, lavora tanto, ma quanti attaccanti fanno lo stesso? È simile a Kristovic: si sacrifica, segna qualche gol, ma spalle alla porta offre poco. Nelle grandi squadre, secondo me, devi saper giocare davvero a calcio."