Sentite Nainggolan: "All'epoca la Juve era favorita. C***o lo vedevano tutti, solo che io lo dico senza paura"

Molto duro Radja Nainggolan sulla Juventus e sulle situazioni arbitrali dell'epoca: "Perdemmo 3-2 con due rigori fuori dall'area".

L'ex calciatore Radja Nainggolan è intervenuto a Te ne intendi di calcio per parlare di sé e della sua carriera, in particolare per rivivere alcuni momenti della sua lunga esperienza alla Roma. Scelta precisa di Nainggolan, fra l'altro, quella di venire a giocare in Italia perché voleva sfidare la Juventus, allora dominante, prima con Conte e poi col primo ciclo di Allegri. Oggi rivendica quella decisione: "Era la verità che ho provato sulla mia pelle, ma non perché sono puntato contro la Juve. A me piaceva il giochino Football Manager, e lì la più forte non la prendevi mai, volevi giocarci contro. All'epoca la Juventus era la più forte, io sono andato ad una società come la Roma che è stata l'episodio più bello della mia storia, perché volevo battermi contro la Juve. E su cinque anni che sono stato siamo arrivati tre anni secondi, una volta terzo e una volta quarto".

Poi lancia un durissimo attacco alla Juventus e agli arbitri: "Quando hanno inaugurato lo Juventus Stadium, io col Cagliari andai li e pareggiammo 1-1 con un rigore inesistente. E pensai 'Vabbè siamo il Cagliari, siamo una squadra piccola, la Juve sarà favorita'. Sono pensieri che ti fai. Poi arrivo alla Roma, prima partita allo Juventus Stadium e perdiamo 3-2 con due rigori fuori dall'area, dunque stessa cosa alla Roma. Ma perché era la realtà, c***o l'hanno visto tutti, non l'ho visto solo io, solo che io riesco a dirlo e gli altri hanno paura a dirlo, ma è la verità".

Piccolo aneddoto, quella controversa partita a cui accenna Nainggolan era arbitrata proprio da Gianluca Rocchi, oggi al centro della bufera per le indagini di "arbitropoli" che lo riguardano.