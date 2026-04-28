Sentite Moggi: “Vogliono far fuori Marotta, il migliore in questa mediocrità. E' scomodo, come me nel 2006”
Moggi a Libero difende Marotta e loda De Laurentiis e Percassi tra i presidenti
A cura di Redazione Labaroviola
28 aprile 2026 11:49
L’ex dirigente Luciano Moggi, intervistato da Libero, ha espresso un giudizio molto netto sull’attuale panorama del calcio italiano, soffermandosi in particolare sulla figura di Giuseppe Marotta.
“Vogliono farlo fuori: è il migliore e vedo delle analogie con quello che successe a me nel 2006. Ero scomodo, proprio come lo è lui oggi. Marotta è il numero uno in questo calcio mediocre. Oggi i presidenti davvero capaci sono pochi: salvo solo Aurelio De Laurentiis e Antonio Percassi”.