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Sentite Moggi: “Vogliono far fuori Marotta, il migliore in questa mediocrità. E' scomodo, come me nel 2006”

Moggi a Libero difende Marotta e loda De Laurentiis e Percassi tra i presidenti

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 aprile 2026 11:49
Sentite Moggi: “Vogliono far fuori Marotta, il migliore in questa mediocrità. E' scomodo, come me nel 2006” -
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L’ex dirigente Luciano Moggi, intervistato da Libero, ha espresso un giudizio molto netto sull’attuale panorama del calcio italiano, soffermandosi in particolare sulla figura di Giuseppe Marotta.

“Vogliono farlo fuori: è il migliore e vedo delle analogie con quello che successe a me nel 2006. Ero scomodo, proprio come lo è lui oggi. Marotta è il numero uno in questo calcio mediocre. Oggi i presidenti davvero capaci sono pochi: salvo solo Aurelio De Laurentiis e Antonio Percassi”.

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