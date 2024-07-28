Sentite Luvumbo: "Nzola al Cagliari? È forte, sarebbe bello giocarci insieme"

Durante l'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, l'attaccante del Cagliari, Zito Luvumbo, ha così risposto alla domanda sulla possibilità di vedere Mbala Nzola al Cagliari: "Lo sento poco, l'h...

Durante l'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, l'attaccante del Cagliari, Zito Luvumbo, ha così risposto alla domanda sulla possibilità di vedere Mbala Nzola al Cagliari: "Lo sento poco, l'ho visto un anno fa perché non viene in nazionale. È forte, sarebbe bello giocarci insieme". Ricordiamo che il centravanti angolano è fuori dal progetto della nuova Fiorentina di Raffaele Palladino.

TMW, IL TOTTENHAM GUARDA IN CASA FIORENTINA PER SOSTITUIRE EMERSON: IDEA KAYODE

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