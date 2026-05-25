Sentite l'agente di Rugani: "La palla è in mano alla società. Rugani vorrebbe restare alla Fiorentina"

L'agente di Rugani apre le porte ad una permanenza in maglia viola

La certezza di vedere Daniele Rugani in maglia viola nella prossima stagione è sfumata proprio contro la Juventus. Al difensore infatti sono mancati 45' per far sì che scattasse l'obbligo di riscatto. Tuttavia, Torchia, agente del giocatore, ha parlato così ai microfoni di Radio FirenzeViola:

“Il bilancio va diviso in due parti”, ha spiegato Torchia. “Siamo venuti a Firenze molto volentieri per aiutare la squadra in una situazione complicata. Quando ti salvi con tre giornate d’anticipo dopo un’annata del genere non c’è da festeggiare, ma il rischio di un blocco mentale e della retrocessione esisteva”.

L’agente ha poi sottolineato come il rendimento del centrale sia cresciuto nel corso dei mesi: “Daniele avrebbe voluto giocare di più, come tutti i calciatori, ma non entro nelle scelte tecniche. Tolto l’inizio, quando non era ancora al meglio fisicamente, le sue prestazioni sono state in crescita”.

Sul futuro, Torchia ha confermato segnali positivi da parte del club: “Da tutti i punti di vista, sia tecnico che dirigenziale, abbiamo ricevuto feedback positivi sull’esperienza. Però eventuali trattative spettano alla Fiorentina. Non ci sono ostacoli economici particolari: dipenderà soltanto dalle scelte della società”.

Infine, la chiusura sulla volontà del giocatore: “Da parte di Rugani c’è piena disponibilità a restare a Firenze. Si è integrato bene e conosce già ambiente e squadra. Poi è chiaro che ha ancora due anni di contratto con la Juventus e non manca l’interesse di altre società”.