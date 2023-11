Sentite La Russa: “Avrei voluto fare il Ministro dello Sport per affossare la Juventus”

Commentando la sua assenza a Torino in occasione di Juventus-Inter, il presidente del Senato italiano e tifoso nerazzurro Ignazio La Russa ha detto ai cronisti presenti: “Non sono andato a Torino, anzi, non vado a Torino da quando ci hanno rubato lo scudetto, con il rigore negato a Ronaldo. Mi sarebbe piaciuto un po’ di più di coraggio da parte delle due squadre ieri sera. A Giorgia Meloni ho detto che avrei voluto fare il Ministro dello Sport per affossare la Juventus…”