Sentite il The Athletic: "Sarebbe bello vedere Pep Guardiola alla guida della Fiorentina"
Il noto portale The Athletic riflette sul futuro di Pep Guardiola che lascerà il City
Dopo dieci anni al Manchester City, Pep Guardiola è ormai pronto a chiudere il suo ciclo in Inghilterra. Si apre così il dibattito sul suo futuro e sulla prossima possibile destinazione, con l’ipotesi di un’esperienza nel calcio italiano che inizia a circolare con insistenza. A rilanciare questa suggestione è il quotidiano The Athletic:
"C'è sempre stata questa idea che la gente vorrebbe vederlo allenare una squadra di metà classifica e dimostrare di poter vincere qualcosa anche senza giocatori di livello élite. Sarebbe bello vederlo alla guida di una squadra come la Fiorentina o Udinese. Non è realistico (perché mai un allenatore dovrebbe accettare un incarico "al di sotto" del suo vero livello solo per soddisfare la curiosità altrui?), ma sarebbe divertente".
Aggiunge: "Potrebbe fare quello che ha fatto Andoni Iraola al Bournemouth, Sebastian Hoeness allo Stoccarda o Cesc Fabregas al Como? Sì, è uno dei pochi allenatori al mondo che potrebbe farlo".