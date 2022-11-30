Sentite Gravina: "Niente linciaggi alla Juve. Temo che siano coinvolti anche altri club"

A margine del convegno Calcio&Welfare, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha così parlato del caso Juventus: "Non mi piace l’idea di sanzionare alcune realtà, nel caso specifico la Juvent...

A margine del convegno Calcio&Welfare, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha così parlato del caso Juventus: "Non mi piace l’idea di sanzionare alcune realtà, nel caso specifico la Juventus, prima che ci sia un processo. Ci sono delle indagini, ci sono delle acquisizioni di atti, la nostra procura è allertata, ma non conosciamo l’esito e lasciamo andare avanti la magistratura ordinaria. Aspettiamo cosa emerge dal processo e poi facciamo una riflessione sul sistema, ma ora non colpevolizziamo e sanzioniamo i soggetti prima delle indagini. Irregolarità sui risultati sportivi? È vox vostra, non vox populi. Se vogliamo andare sul linciaggio di piazza non è un problema, ma stiamo calmi perché temo che quel tema possa riguardare anche altri soggetti. Sono arrivate alcune riflessioni e attacchi gratuiti da parte di chi dovrebbe guardare in casa propria e credo siano piuttosto fuori luogo. Siamo a stretto contatto con la Uefa, l’organismo internazionale, aspettiamo il processo e poi tiriamo fuori le conclusioni".

FIORENTINA HA OPZIONE DI RINNOVO DI CONTRATTO DI AMRABAT

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