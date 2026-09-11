Sentite Gattuso: “Nazionale grandissima esperienza, non siamo andati al mondiale per episodi”
Gattuso ha parlato della sua esperienza in nazionale
Lunga intervista ai microfoni di DAZN di Gennaro Gattuso. Il tecnico della Lazio è partito dall'esperienza con la Nazionale italiana: "La Nazionale per me è stata una grandissima esperienza, anche se non siamo andati al Mondiale per episodi che fanno parte del calcio. Come ho sempre detto da un po' di mesi a questa parte, dopo la cocente eliminazione posso solo che ringraziare i giocatori che mi hanno dato tutto e le persone che mi sono state vicine. È normale che fa male, brucia e lo farà per il resto della mia vita. Ora la Lazio, che è un grande club. Sapevo bene le difficoltà ambientali e tante altre difficoltà. Sono venuto con grande voglia e senso di appartenenza sia io che il mio staff. Mi trovo a mio agio e dobbiamo continuare, c'è tanta gente che ama questo club, lo tocco con mano. Da subito avevo parlato di elmetto e tantissimo impegno, continuiamo su questa strada qua. È un orgoglio essere qui. Lo riporta Tuttomercatoweb