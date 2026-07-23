Sentite Ekhator: “Le mie qualità rispecchiano molto quelle di Kean, cerco di imparare da lui”

Ekhator ha rivelato di ispirarsi molto a Moise Kean

Nel corso dell'evento Meet and greet si è presentato Jeff Ekhator come nuovo giocatore della Juventus. L'attaccante conferma le parole di Luciano Spalletti, che ha sostenuto di vedergli brillare gli occhi al momento del suo arrivo in sede:"Giocare qui non è una cosa da poco. Parliamo di un top club. Basta leggere la parola 'Juve' per emozionarsi".Osimhen e Kean i modelli di Jeff Ekhator Ekhator azzarda il suo score di fine stagione, ipotizzando di poter arrivare a 7-8 reti e parla dei modelli a cui si ispira: "Kean? Non ho ancora avuto modo di incontrarlo o di parlarci personalmente. Spero di poterlo fare in futuro. In questo momento le mie qualità rispecchiano le sue e quelle di Osimhen: cerco di imparare quanto più possibile da loro.” Lo riporta TMW