Sentite De Laurentiis: "Aboliamo l'intervallo, così riavvicineremo i giovani al calcio"

La proposta del presidente del Napoli

Aurelio De Laurentiis torna a parlare del futuro del calcio e della necessità di rendere il prodotto più vicino alle nuove generazioni. Il presidente del Napoli, intervenuto a margine di un incontro del TEHA Club, ha sottolineato l'importanza di avere il coraggio di mettere in discussione alcuni aspetti che oggi vengono considerati intoccabili.

"Dobbiamo avere il coraggio di ridiscutere il prodotto calcio sotto ogni punto di vista. A cominciare dal gioco, dalla durata della partita, dalle interruzioni. Non esistono regole sacre soltanto perché esistono da cent’anni. Se vogliamo riavvicinare i giovanissimi, dobbiamo domandarci che cosa li fa andare via".

"Prendiamo l’intervallo. Quindici minuti. Ma perché non possiamo discutere se accorciarlo, o perfino eliminarlo? Chi è allo stadio vive l’atmosfera, sta insieme agli altri, aspetta. Ma il ragazzino a casa? Gli fermi la partita per un quarto d’ora e pensi che rimanga lì ad aspettarti? Prende il telefonino, torna alla PlayStation, trova qualcos’altro da fare. E poi tu ricominci il secondo tempo".