Sentite Damascelli: "Se questo rigore non lo avessero dato alla Fiorentina, avrebbero gridato allo scandalo"

Il giornalista ha gridato allo scandalo per il rigore non dato alla Juve

Il pareggio della sfida tra Fiorentina e Juventus continua a far discutere, spostando i riflettori dal campo alle decisioni arbitrali. A infiammare il post-partita ci ha pensato Tony Damascelli, noto giornalista de Il Giornale e dichiaratamente di fede bianconera, che dai microfoni di Radio Radio ha espresso tutto il suo disappunto per la direzione di gara dell'arbitro Colombo.

Al centro della bufera c'è il presunto fallo di mano di Joao Mario nell'area viola, un contatto su cui la Juventus ha protestato energicamente chiedendo la concessione del calcio di rigore.

L'attacco di Damascelli: "Arbitri attori in cerca di protagonismo"

Intervenuto nell'emittente radiofonica, Damascelli non ha usato mezzi termini per definire l'operato del direttore di gara e la gestione complessiva della classe arbitrale: