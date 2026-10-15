Sentite Comotto: "De Gea non può giocare sempre, ha bisogno di un'alternativa con cui alternarlo"

L'ex difensore viola ha criticato il portiere spagnolo

L'ex difensore viola Gianluca Comotto è intervenuto ai microfoni di Italia 7, offrendo un'ampia analisi sul momento della Fiorentina: dalla gestione tecnica alle difficoltà del reparto arretrato, fino alle prestazioni dei singoli.

"Dopo la sosta servono forze fresche: Vanoli rivedrebbe le sue scelte" Analizzando il recente passo falso della squadra, Comotto ha espresso una chiara chiave di lettura:

"La prestazione di Genova rispecchia le classiche insidie del post-Nazionale: un calo fisiologico di motivazioni e le tossine accumulate dai calciatori rientrati dagli impegni con le selezioni. Se potesse tornare indietro, ritengo che Vanoli opterebbe per decisioni differenti. A mio avviso, dopo la pausa bisognerebbe sempre dare priorità a chi è rimasto a lavorare a Firenze. Negli ultimi anni si è assistito a un continuo avvicendamento in panchina: l'auspicio è che Vanoli possa confermarsi, ma sarebbe fondamentale individuare un progetto tecnico lineare, basato su una solida programmazione a lungo termine. Con Grosso l'intento iniziale era proprio questo, prima che subentrassero determinate dinamiche..."

"Fase difensiva e leadership: un problema strutturale" L'ex terzino si è poi focalizzato sulle croniche fragilità arretrate:

"I problemi difensivi rappresentano un leitmotiv che a Firenze si trascina ormai da tempo. Nonostante l'avvicendamento di interpreti di valore, è difficile trovare una motivazione logica. A mio parere, la fase di non possesso non riguarda esclusivamente i difensori, ma richiede elementi capaci di garantire la doppia fase in tutti i reparti. In questa Fiorentina si nota un'evidente carenza di leader carismatici. Si prova a colmare questo vuoto facendo leva su elementi italiani come Ranieri, che garantisce temperamento e personalità, ma con tutto il rispetto non possiede la continuità per mantenere uno standard elevatissimo per un'intera stagione. Risulta quasi una forzatura, e lo stesso Ranieri finisce per risentirne".

"Servono tempi d'inserimento, ma De Gea ha bisogno di un'alternativa" Infine, un commento sui singoli, da Kean ai nuovi arrivati fino al ruolo del portiere: