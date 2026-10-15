Sentite Comotto: "De Gea non può giocare sempre, ha bisogno di un'alternativa con cui alternarlo"
L'ex difensore viola ha criticato il portiere spagnolo
L'ex difensore viola Gianluca Comotto è intervenuto ai microfoni di Italia 7, offrendo un'ampia analisi sul momento della Fiorentina: dalla gestione tecnica alle difficoltà del reparto arretrato, fino alle prestazioni dei singoli.
"Dopo la sosta servono forze fresche: Vanoli rivedrebbe le sue scelte" Analizzando il recente passo falso della squadra, Comotto ha espresso una chiara chiave di lettura:
"La prestazione di Genova rispecchia le classiche insidie del post-Nazionale: un calo fisiologico di motivazioni e le tossine accumulate dai calciatori rientrati dagli impegni con le selezioni. Se potesse tornare indietro, ritengo che Vanoli opterebbe per decisioni differenti. A mio avviso, dopo la pausa bisognerebbe sempre dare priorità a chi è rimasto a lavorare a Firenze. Negli ultimi anni si è assistito a un continuo avvicendamento in panchina: l'auspicio è che Vanoli possa confermarsi, ma sarebbe fondamentale individuare un progetto tecnico lineare, basato su una solida programmazione a lungo termine. Con Grosso l'intento iniziale era proprio questo, prima che subentrassero determinate dinamiche..."
"Fase difensiva e leadership: un problema strutturale" L'ex terzino si è poi focalizzato sulle croniche fragilità arretrate:
"I problemi difensivi rappresentano un leitmotiv che a Firenze si trascina ormai da tempo. Nonostante l'avvicendamento di interpreti di valore, è difficile trovare una motivazione logica. A mio parere, la fase di non possesso non riguarda esclusivamente i difensori, ma richiede elementi capaci di garantire la doppia fase in tutti i reparti. In questa Fiorentina si nota un'evidente carenza di leader carismatici. Si prova a colmare questo vuoto facendo leva su elementi italiani come Ranieri, che garantisce temperamento e personalità, ma con tutto il rispetto non possiede la continuità per mantenere uno standard elevatissimo per un'intera stagione. Risulta quasi una forzatura, e lo stesso Ranieri finisce per risentirne".
"Servono tempi d'inserimento, ma De Gea ha bisogno di un'alternativa" Infine, un commento sui singoli, da Kean ai nuovi arrivati fino al ruolo del portiere:
"Kean è un profilo eccezionale e rappresenta una nota estremamente positiva. Tuttavia, rivoluzionare l'organico ogni estate significa dover mettere in conto un periodo di adattamento. È del tutto fisiologico che giocatori come Pellegrino e Beto incontrino qualche ostacolo nei primi mesi. Questa continua rotazione genera inevitabili complicazioni, ma sono convinto che il valore di Beto e Pellegrino emergerà alla distanza. Per quanto riguarda De Gea, il suo arrivo pareva un'scommessa azzardata, ma da grande campione ha subito smentito gli scettici. Ciononostante, avrebbe bisogno di un'alternativa di livello per poter tirare il fiato ed essere sostituito gradualmente nel tempo".