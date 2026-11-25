Sentite Biasin: "In estate tutti a dire 'brava Fiorentina' che compra tanto, poi è giù in classifica"

"Per creare gli equilibri in spogliatoio non devi andare mai oltre i due giocatori per ruolo più due jolly in più qua e là"

Fabrizio Biasin è intervenuto negli studi di QSVS per parlare di Inter e della possibilità che il mercato di gennaio possa portare un nuovo difensore centrale nella rosa di Chivu. Nel discorso si è soffermato anche sulle mosse di mercato della Fiorentina della scorsa estate. Queste le sue parole:

"Un giocatore in più è un problema più che un'opportunità se non liberi spazio: se arriva un giocatore è perché ne va via un altro, altrimenti hai il numero giusto. Tanti non riescono a comprenderlo, io lo capisco: è sempre bello vedere le squadre che sommano giocatori. Poi vai a vedere la Fiorentina: prendiamo prendiamo, brava Fiorentina, 9 in pagella, ultima. Per creare gli equilibri in spogliatoio non devi andare mai oltre i due giocatori per ruolo più due jolly in più qua e là, che l'Inter ha. Poi devi fare valutazioni da qui a gennaio: sono tutti spendibili in campo? Se sì sei a posto, altrimenti devi farne uscire uno e prenderne un altro." Lo riporta fcinter1908.it