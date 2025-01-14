Sentite Akpa Akpro: "Avremmo potuto giocare 180', non avremmo perso con la Fiorentina"

Nella sala stampa dell’U-Power Stadium è intervenuto a fine gara il centrocampista del Monza, Jean Daniel Akpa-Akpro, che ha commentato il match contro la Fiorentina. Ecco le dichiarazioni del calciat...

Nella sala stampa dell’U-Power Stadium è intervenuto a fine gara il centrocampista del Monza, Jean Daniel Akpa-Akpro, che ha commentato il match contro la Fiorentina. Ecco le dichiarazioni del calciatore ivoriano: "Commento sulla gara? Meritavamo la vittoria. Ruolo inedito di esterno sinistro alto? Io sono sempre disponibile per giocare in tutti i ruoli. La partita che cambia la stagione? Io ci credo fino alla fine. Spirito nuovo? Potevamo giocare 180 minuti senza perdere la partita. Cos’è successo in questa settimana? Abbiamo lavorato tantissimo. Dobbiamo credere nella salvezza. Oggi abbiamo avuto un po’ di fortuna ma abbiamo fatto una grande partita. Quanto valgono le motivazioni? Non dobbiamo dimenticare che siamo ultimi. Dobbiamo essere concentrati per recuperare punti. Questa deve essere la partita della svolta. I motivi per i quali volevi tornare a Monza? Io credo che ci salveremo e lo credo fortemente. Vittoria di cuore? Questa partita l’abbiamo meritata".

PEDULLÀ: “MEGA OFFERTA DA CHICAGO PER IKONÈ, LA FIORENTINA VALUTA MAN MENO DI 15 MILIONI DI EURO”

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