Sentite Agudelo: “Nzola? È uno difficile da disturbare, le critiche non lo toccano. Tornerà a segnare”

Durante l’intervista concessa a Gianlucadimarzio.com, l’ex centrocampista – tra le altre – di Fiorentina e Spezia, Kevin Agudelo, ha così parlato di Mbala Nzola, suo ex compagno in Liguria e ora in maglia viola: “È uno difficile da disturbare, le critiche non lo toccano. Secondo me è solo un momento, può fare molto meglio e con i giocatori che ha in squadra tornerà a fare gol. È un periodo che passerà”.

CORRIERE FIORENTINO SVELA: “GUDMUNDSSON ERA IL SOGNO DI ITALIANO, C’È ANCHE QUESTA VICENDA DIETRO L’ADDIO DEL MISTER”