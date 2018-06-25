Sentenza Milan attesa per le ore 17.00, in questi minuti l'UEFA sta scrivendo il giudizio per evitare ricorsi

In questi minuti l'UEFA è riunito per poi deliberare il comunicato sul futuro del Milan atteso intorno alle ore 17.00. L'obbiettivo è quello di esser più dettagliati possibili per evitare un ricorso a...

In questi minuti l'UEFA è riunito per poi deliberare il comunicato sul futuro del Milan atteso intorno alle ore 17.00. L'obbiettivo è quello di esser più dettagliati possibili per evitare un ricorso al TAS di Losanna che sarebbe comunque difficoltoso a prescindere. Da quanto emerso in questi minuti sarà la sanzione più grande mai inflitta ad una società per le questioni di fair play finanziario.