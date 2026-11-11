Semplici: "Vanoli sta facendo buone cose, la Fiorentina può risalire ma servono sedute supplementari"

Il punto di Leonardo Semplici sul momento in casa Fiorentina

Il tecnico Leonardo Semplici è intervenuto a Radio FirenzeViola: “Vanoli ha accontentato tutti con la formazione iniziale. Lui è subentrato in corsa durante la stagione, cosa che non è semplice perché ha dovuto adattarsi a una rosa e un sistema di gioco. Ci vuole tempo a un allenatore, e bisogna darglielo per far sì che trovi l’equilibrio. Vanoli sta facendo delle buone cose, i risultati inizialmente non gli hanno dato ragione ma c’è tempo e modo di costruire qualcosa di importante”.

“L’equilibrio è un aspetto importante, quindi bisogna trovare quei sette/otto undicesimi, cioè la base, per subire meno gol. Forse serve un po’ di interdizione, un po’ di fisicità in più. Ma i giocatori che sono arrivati sono tutti validi. Vanoli sta cercando le certezze per affrontare un campionato difficile come la Serie A. Penso possa venire fuori da questa posizione in classifica. La Fiorentina non è guarita, ma ha le carte in regola per fare quei risultati che la piazza si aspetta”.

Aggiunge: "Quando giochi con le big sono partite che si preparano da sole ed è plausibile subirle. Con le “piccole” bisogna fare la partita, ma credo che la Fiorentina abbia dimostrato di avere delle qualità più offensive che difensive. Gli esterni bassi sono più propensi ad attaccare che a difendere, e questo può spiegare anche quei gol di troppo che la Viola ha subito”.

Sulla difesa: "Credo che il lavoro che sta facendo quotidianamente Vanoli, con le sedute specifiche, si possano limitare gli errori. Ovvio che è più difficile intervenire sui singoli, ma quando si parla di fase di non possesso c’entra un po’ tutta la squadra. Bisogna dare quelle coperture preventive che diano più certezze”.

"Servono delle sedute supplementari. Vanoli ci sta lavorando sicuramente molto. Dopodiché è normale sbagliare. Lui fa le formazioni secondo le sue necessità. Se Ndour gioca continuativamente vuol dire che gli dà delle garanzie. Insomma, si fa tutto a ragion veduta”.

Su Viery: “Quando i ragazzi arrivano dall’estero ci vuole sempre un adattamento. Calarsi nel campionato italiano non è così semplice. Perfino Platini ebbe delle difficoltà ai suoi primi mesi in Italia. Difendere uomo contro uomo, ad esempio, può essere un novità per Viery. Il punto è che non c’è pazienza, ma bisogna dare il tempo di ambientarsi e capire i principi di gioco per riuscire a emergere”.