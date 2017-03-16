Semplici: "Non ho nessun contatto col Napoli, mi fa piacere essere accostato alla Fiorentina. Spero..."

Leonardo Semplici, ex allenatore della Fiorentina Primavera e attuale tecnico dellaa Spal ai microfoni di Radio Crc ha confidato sogni e speranze per il suo prossimo futuro. Queste le sue parole: “Mi...

Leonardo Semplici, ex allenatore della Fiorentina Primavera e attuale tecnico dellaa Spal ai microfoni di Radio Crc ha confidato sogni e speranze per il suo prossimo futuro. Queste le sue parole: “Mi fa piacere essere accostato a squadre del livello di Napoli e Fiorentina. Comunque per essere chiari non c’è nessun contatto con la società di De Laurentiis. Nella mia esperienza qui a Ferrara con la Spal ho trovato una società che mi ha dato l’opportunità di mettere in pratica le mie idee calcistiche. Non avevo mai allenato fuori dalla Toscana, ho fatto la gavetta cominciando in Eccellenza; spero un giorno di arrivare in serie A”.