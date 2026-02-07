Semioli: “Il Torino è un avversario ostico e imprevedibile, ma la Fiorentina stasera non può sbagliare”

In vista della sfida di questa sera al Franchi tra Fiorentina e Torino, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport l’ex centrocampista Franco Semioli, che ha vestito la maglia di entrambe le squadre:

«Si tratta di due squadre che siamo abituati a vedere in altre posizioni di classifica. La Fiorentina sta vivendo un periodo complicato, ma sono convinto che riuscirà a risalire. Firenze è una piazza che vive di calcio e merita molto di più. Il Torino, invece, è una squadra sempre difficile da affrontare, imprevedibile e spesso più brillante lontano da casa. Detto questo, la Fiorentina non può permettersi passi falsi in partite come questa».

Alla domanda sugli anni trascorsi a Firenze, Semioli ha ricordato: «Sono stati anni fondamentali per me. Avevamo un grande allenatore come Prandelli e un gruppo con grande carattere, capace di giocarsela alla pari con tutti anche in Europa. Al Franchi eravamo un avversario temibile e riuscimmo a centrare per due volte la qualificazione in Champions League».

Infine, un passaggio sul peso di giocare in piazze esigenti nei momenti difficili: «La pressione si sente tantissimo. In città così, se i risultati non arrivano, le contestazioni sono dietro l’angolo. In questi momenti deve venire fuori la personalità dei singoli, la capacità di reagire anche ai fischi di 30 o 40 mila tifosi».