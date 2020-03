Continua la campagna social dei giocatori della Fiorentina, che costretti a rimanere a casa per l’interruzione degli allenamenti e le disposizioni governative anti-Coronavirus hanno scritto sui propri profili Instagram una serie di messaggi di incoraggiamento rivolti ai tifosi viola e a tutti gli italiani. Poco fa è stato il turno del difensore Federico Ceccherini: “Seguite le regole che ognuno di noi ha ricevuto. Fatelo per tutte le persone che in questo momento stanno lottando contro questo male, per i dottori, infermieri che lavorano H24, per gli anziani, i bambini e per le categorie più a rischio. Fatelo e insieme sconfiggeremo questo virus e presto torneremo alla normalità! #IORESTOACASA“. Ecco il post dell’ex Crotone: